محمد الاسم الأكثر شعبية للمواليد الجدد ببرلين.. و«نوح» الثاني و«آدم» الثالث

أصبح اسم محمد الأكثر تداولا وشعبية في مدينة برلين، عاصمة دولة ألمانية الاتحادية، في عام 2022، بحسب إحصائية رسمية صادرة في البلاد ليزيح اسم نوح الذي كان يتصدر القائمة إلى المركز الثاني.

اسم آدم في المركز الثالث

ونزل اسم آدم في المركز الثالث في قائمة أسماء المواليد في برلين وفقا لإحصائية صادرة لجمعية اللغة الألمانية (GfdS) في مدينة فيسبادن، يوم الاثنين.

صوفيا الأكثر انتشارا

وبالنسبة إلى أسماء السيدات، فإن اسم صوفيا كان الأكثر شعبية في مدينة برلين ومن بعدها إميليا ثم إيما، في الوقت الذي أصبح اسم نوح الأكثر شعبية بالنسبة للمواليد الذكور في ألمانيا بشكل عام واسم إميليا بالنسبة للمواليد الإناث.

معلومات عن الأسماء

وترتكز هذه القوائم الصادرة إلى بيانات تضم نحو مليون شخص من أكثر من 750 مكتب تسجيل ألماني جمعتها جمعية اللغة الألمانية.

محمد الاسم الثاني في هولندا

وكان هناك تقرير صادر بداية العام أوضح أن اسم محمد ثاني أكثر الأسماء انتشارا في مملكة الأراضي المنخفضة هولندا بعد اسم نوح الذي يحتل الاسم الأول في البلاد، في ظل وجود جاليات عربية ومسلمة مهاجرة واسعة بحسب بنك التأمين الاجتماعى الهولندى (SVB) عن مجمل عام 2022 وفقا لإحصائية جديدة للأرقام فى هولندا نقلها موقع ukinarabic.