الخارجية الروسية تندد بقرار طرد دبلوماسيين روس من برلين وتتوعد بالرد

نددت وزارة الخارجية الروسية، بقرار برلين، القاضي بطرد دبلوماسيين روس من ألمانيا، وتعهدت برد مناسب.

تدمير العلاقات الروسية الألمانية

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إنّ قرار طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا يؤكد أن الأخيرة تصر على تدمير العلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ألمانيا أخلت بتصريحاتها حول عدم رغبتها في الإعلان عن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس، من خلال وسائل الإعلام.

وأضافت الخارجية أن روسيا سوف ترد على الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من قبل برلين، لافتة إلى أن الجانب الروسي قرر طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك تحديد العدد الأقصى المسموح بتواجده لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في موسكو.

وكشفت الوزارة أنه تم إخطار السفير الألماني لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غير، بهذا القرار رسميا، خلال استدعائه لوزارة الخارجية الروسية في 5 أبريل الجاري.