مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وتوك توك على طريق القوصية بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتوك توك، على طريق القوصية أسيوط الزراعي، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة القوصية وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة البلاغ وحدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتوك توك على طريق القوصية أسيوط الزراعي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

نقل الجثث للمشرحة

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.