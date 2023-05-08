ولاء جاد الكريم: مصر تطبق إجراءات تليق بدولة كبيرة تعرف واجباتها تجاه جيرانها

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وفد أممي من المنظمات الدولية يزور معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، ويضم ممثلين عن 8 منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية وبرنامح الغذاء العالمي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمتابعة الخدمات التي تقدمها مصر للعائدين من السودان، إذ شهد المعبر وصول أعداد كبيرة من الحافلات من السودان تقل سودانيين ورعايا من دول مختلفة من بينها الصين والهند وغيرها إلى معبر قسطل.

الدور المصري مع الأشقاء

وتعليقا على ما سبق، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، يحسب للدولة المصرية على مر العصور وقوفها إلى جانب الشعوب الشقيقة التي تواجه ظروف إنسانية سيئة نتيجة الحروب والعنف، وتقديم تسهيلات لوصول النازحين والفارين من ويلات الحروب إلى الأراضي المصرية، وما تقوم به مصر منذ بداية الأزمة السودانية الأخيرة ليس استثناء من هذا السلوك الإنساني النبيل، إذ جرى فتح الباب أمام استقبال ودخول السودانيين النازحين من خلال المنافذ البرية في جنوب مصر، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة في هذا الصدد لدوافع إنسانية، ويحسب لمصر أنها لم تتاجر أبدا باستقبالها لنازحين ولاجئين من مختلف الدول العربية والإفريقية، ولم تتكسب من ورائهم أو تضغط على جيرانها وتبتزهم كما حدث في دول أخرى استفادت من عذابات النازحين السوريين والعراقيين في فترات سابقة.

واجبات مصر تجاه جيرانها

وأضاف جاد الكريم في تصريح لـ«الوطن»، أن مصر تطبق إجراءات تليق بدولة كبيرة ومسؤولة تعرف واجباتها تجاه جيرانها، وتدرك القيمة الكامنة وراء المعايير الحقوقية المتعلقة بأوضاع اللجوء والنزوح، وعلى الرغم من أن مصر تواجه ظروف اقتصادية صعبة ككثير من دول العالم حاليا، إلا أن ذلك لم يمنعها من مد يد العون للأشقاء السودانيين وفتح الأبواب لاستقبالهم وإعاشتهم، لينضموا إلى ما يقرب من 6 ملايين لاجئ يعيش في مصر دون أن يواجه أي إجراءات تمييزية في الوصول لحقوقه المعيشية.