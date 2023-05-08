رئيس حزب الاتحاد: إجلاء الرعايا من السودان يوضح الدور الحقيقي لمصر

ثمّن رضا صقر، المحامي ورئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي لتيار الإصلاح الحر، الجهود المصرية لإعادة الرعايا سواء المصريين أو من يحملون الجنسيات الأخرى من السودان.

وقال صقر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه منذ اللحظة الأولى لأزمة السودان عقد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي غرفة عمليات لإعادة الرعايا إلى أرض الوطن من منطلق اهتمامه المعهود بالمواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها، وعلى إثر ذلك تم التحرك السريع وإجلاء المواطنين بأعلى التأمينات.

مصر تشارك في إجلاء الرعايا

وتابع أن السودان صمام القلب والأمن القومي فيما يتعلق بالحدود الجنوبية المصرية، مشيرا إلى أنّ الجهود المصرية في الإجلاء لم تقتصر فقط على الرعايا المصريين ولكن امتدت لتشمل قطاع كبير من الجنسيات الأخرى بالتنسيق مع سفارات تلك الدول.

دور مصر الإقليمي والدولي

وقال إن مصر لها دور حقيقي وفعال على المستويين الإقليمي والدولي، وتابع: «هذا هو المعهوج لمصر طوال تاريخها، ويؤكد على أنّ دور مصر يظهر دائما في الشدائد والأزمات، بالإضافة إلى تعاملها مع الدول الصديقة باحترام واحترافية حرصا منها على مواطني الدول ورعاياها».

وفي سياق متصل، ذكرت قناة اكسترا نيوز، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم البدء في إجلاء العالقين من المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية.

وأكد الإعلامي ياسر عبدالستار، أن قناة القاهرة الإخبارية تتابع عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام الله لأرض البلاد، من جهة أخرى قام وفد أممى يضم ممثلين عدد من المنظمات الدولية بزيارة معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، ضم ممثلين عن 8 منظمات أممية منها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى، حيث أطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها مصر للعائدين من السودان.