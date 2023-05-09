الصيادون في سوهاج.. يعيشون على خيرات النيل ويواجهون تحديات المناخ

يعيش مجموعة من الصيادين في منطقة صغيرة على ضفاف النيل في مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، يعتمدون على النيل كمصدر رزق لهم ولعائلاتهم، حيث يصطادون الأسماك والربطان والروبيان والحباري والقرموط وغيرها من خيرات مياه النيل.

يستخدمون الشباك والصناديق الخشبية

الصيد في هذه المنطقة يتم بشكل تقليدي ويدوي، إذ يستخدمون الشباك والصناديق الخشبية، والتي تعتبر من مهاراتهم الفنية القديمة التي تورثت عبر الأجيال، وذلك بحسب قول عبدالله جمال، 45 عاما، يقيم بناحية مركز المنشاة.

وتتميز هذه الصناديق بتصميم خاص يساعد على صيد الأسماك بشكل أفضل، أما الأسماك الكبيرة مثل السمك السيف والرهوف، فيستخدمون الشباك لصيدها.

مصدر رزق للمواطنين

ويعتبر صيد الأسماك مصدر رزق رئيسي للعديد من الصيادين في هذه المنطقة، إذ يبيعون الأسماك الطازجة في الأسواق المحلية والمدن المجاورة، كما يتم تجفيف بعض الأسماك وتخزينها لفترات طويلة للاستخدام في الأوقات التي يكون فيها الصيد قليل.

ويعتمد الصيادون على التقنيات التقليدية بسبب عدم توفر تجهيزات الصيد الحديثة، وهو ما يجعل الصيد أكثر صعوبة وتحديًا، كما أنهم يواجهون تحديات أخرى مثل تغير المناخ وتلوث المياه وانخفاض عدد الأسماك في النيل بسبب تدخلات الإنسان.