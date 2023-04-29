افتتاح موسم صيد الأسماك في بحيرة البردويل بشمال سيناء اليوم

يفتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، موسم الصيد السنوي في بحيرة البردويل شرق بئر العبد.

وقال المهندس سامي الهواري مدير الثروة السمكية بشمال سيناء لـ«الوطن»، أن 1228 مركب صيد جاهزة للصيد بالبحيرة على متنها 4000 صياد من أهالي العريش وبئر العبد.

وأضاف «الهواري»، أن عملية الصيد سوف تتم في ثلاث مراسي بالبحيرة، وهي أغزيوان والنصر،والتلول، وهي المراسي الثلاثة الجاهزة لعمليات الصيد بالبحيرة، وجرى الانتهاء من استخراج التصاريح اللازمة للصيادين.

جولة استكشافية للصيادين ببحيرة البردويل

وأوضح مدير الثروة السمكية أنه تمت جولة أستكشافية في البحيرات للاطمئنان على حركة الصيد بالبحيرة، بعد توقف دام 4 شهور، وهي فترة التوقف البيولوجي للبحيرة، وقد أبدى الصيادون سعادة كبيرة من تكاثر الأسماك ، في فترة التوقف، وخصوصا نوع سمك الدنيس، وهو أجود أنواع الأسماك واغلاها سعرا

التوقف دام 4 أشهر لتكاثر الأسماك

وقال الدكتور شكري سلمان مدير بحيرة البردويل لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد جاهزة تماما لعملية الصيد التي تبدأ في أواخر شهر أبريل من كل عام، وتنتهي أواخر شهر ديسمبر ويتوقف الصيد لمدة 4 شهور، وهي المدة التي تتكاثر بها الأسماك بعد عملية التزاوج التي تتم في البحار والبحيرات.

وأوضح مدير بحيرة البردويل، أن جميع المستلزمات جاهزة في البحيرة، وان مصنع الثلج التابع للشركة الوطنية، يعمل بشكل دائم، وأن عمليات التصدير جاهزة، سواء على السوق المحلي في العريش وبئر العبد، أو على المحافظات والأسواق الأخرى بما فيها سوق العبور بالقاهرة.

المحافظ يقوم بجولة تفقدية بقرية الصيادين

وأعلنت العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان لها أن المحافظ وعددا من المسؤولين والنواب، سوف يقومون بجولة تفقدية بعد أفتتاح البحيرة، تشمل عملية التكريك بالبحيرة، ومشروع التطوير،بعمق 4 كيلو مترات في البحر من مرسى التلول وأيضا 5 كيلو مترات من مرسى أغزيوان، التي تبعد عن مدينة العريش قرابة 25 كيلو مترات، وتبعد عن القنطرة شرق مسافة 70 كيلو مترات تقريبا

و يضع المحافظ حجر الأساس لبناء المدرسة الثانوية البحرية بقرية التلول شرق بئر العبد، وجولة في مرسى أغزيوان لتفقد قرية الصيادين كاملة المرافق، كإهداء من الدولة للصيادين في بحيرة البردويل، وهي عبارة عن 200 منزل بدوي كاملة المرافق.