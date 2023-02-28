منى زكي تكثف تصوير مشاهدها في مسلسل تحت الوصاية.. تعمل بمهنة صيد السمك

تكثف الفنانة منى زكي تصوير مسلسل «تحت الوصاية»، المكون من 15 حلقة فقط، وسيتم عرضه في شهر رمضان 2023، ومن المقرر أن يتم تسليم الحلقات إلى القناة العارضة dmc قبل بداية شهر رمضان.

مني زكي ودورها في مسلسل «تحت الوصاية»

قصة مسلسل «تحت الوصاية» الأساسية تدور حول شخصية حنان، التي تفقد زوجها، وتضطر أن تواجه متاعب الحياة بمفردها مع ابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وطفلة أخرى رضيعة، وتظهر في صورة امرأة منكسرة.

وظهر بوستر المسلسل وهي ترتدي الحجاب وعلى وجهها الحزن الشديد، حيث تضطرها ظروفها لخوض عمار العمل متنكرة في زي رجل بسبب عملها في مهنة الصيد للإنفاق على أبنائها.

محافظات صورت بها مني زكي مسلسل «تحت الوصاية»

صورت الفنانة منى زكي معظم مشاهدها في مسلسل «تحت الوصاية» في محافظة دمياط، ثم انتقلت للتصوير في الإسكندرية، ومازالت مرحلة التصوير قائمة، حيث يضع مخرج المسلسل محمد شاكر خضير ميعاد لانتهاء التصوير يوم 15 مارس المقبل قبل بداية الشهر الكريم.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية»

يجمع مسلسل «تحت الوصاية» بين عدد من النجوم الكبار منهم نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار، خالد كمال، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب.