تفاصيل شخصية منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.. تعمل في صيد السمك

لفتت الفنانة منى زكي الأنظار إليها في البوستر الرسمي لـ مسلسل تحت الوصاية، حيث ظهرت وهي ترتدي الحجاب لتكشف عن طبيعة الشخصية التي تؤديها في المسلسل المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2023، ويحمل توقيع المخرج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين وخالد ياب، وبطولة عدد من الفنانين من بينهم: دياب، نهى عابدين ومها نصار.

وأبدى الجمهور إعجابه بـ «لوك» الشخصية التي تؤديها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تبدو مختلفة تماما عن أي شخصية قدمتها من قبل، وتوالت التعليقات: «المبدعة.. منتظرينك يا حب»، «متحمس جدا للشخصية».

تفاصيل شخصية منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

وتؤدي منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، شخصية سيدة تجد نفسها العائل الوحيد لأبنائها بعد وفاة زوجها، وتضطر إلى التخفي في زي رجل حتى تستطيع العمل برفقة الرجال في صيد السمك للإنفاق على عائلتها وسط الصعوبات التي تواجهها مع عائلة زوجها.

عرض مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي على قناة «DMC»

ويعرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي خلال شهر رمضان على شبكة قنوات «DMC»، وفقا لما أعلنه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك».