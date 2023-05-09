تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادثي سير بالإسماعيلية 

أصيب 9 أشخاص، مساء أمس الاثنين، جراء تصادم عدد من السيارات في حادثي سير على طريق الإسماعيلية 36 الحربي، وطريق «الإسماعيلية- الصالحية»، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم السيارتي «ط ل ب 5832» و«ط ه‍ د 5437» على طريق الإسماعيلية 36 الحربي، بين صينية أبوصوير و30 يونيو، وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ4 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن المصابين هم بولا عادل دنيال، 32 سنة، مقيم بحي السلام في الإسماعيلية ومصاب بكسر بالزراع الأيمن، ومحمود سالم راضي محمد، 45 سنة، مقيم في مركز أبوصوير ومصاب بجرح قطعي كسر مضاعف بالساعد الأيمن.

كما أسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة محمود أحمد أحمد صالح، 36 سنة، مقيم بقرية الشرق الأوسط، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد زكي السيد، 29 سنة، مقيم بالمرحلة الخامسة، ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة 5 أشخاص على طريق «الإسماعيلية- الصالحية»

وأصيب 5 في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين على طريق الصالحية القديمة بالكيلو 11، على طريق الإرسال التابع لدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، لإجراء الجراحات اللازمة لهم، وعمل الفحوصات الطبية، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن 4 من المصابين مقيمون بمحافظة دمياط، مؤكدة استقرار حالاتهم الصحية.