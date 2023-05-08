حبس عاطل ضبط بمخدرات بقيمة 36 مليون جنيه في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في مدينة القنطرة شرق اليوم الإثنين بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ضبطه بكمية كبيرة، من المواد المخدرة لمخدري البانجو والهيدرو تجاوزت قيمتها 36 مليون جنيه.

وناقشت جهات التحقيق المتهم فيما ضبط بحوزته من المواد المخدرة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطه على مدار الفترة الماضية واتجاره في المخدرات على نشاط واسع.

القبض على المتهم

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، برئاسة العميد أحمد بلبولة قد استهدفت القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بنطاق القنطرة شرق.

وتمكنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بمشاركة العقداء علي عبد النبي وأحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية استهدفت المأمورية بمشاركة الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 2 طن وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والسيارة والهواتف المحمولة في النقل والترويج.

سقوط تاجر مخدرات بـ36 مليون جنيه في الإسماعيلية

وقال بيان أمني لوزارة الداخلية إن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(36,000,000 ستة وثلاثين مليون جنيه تقريبًا.