الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات المفروضة على سوريا

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد نظام العقوبات الأحادية الجانب على سوريا لعام آخر، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن المرسوم بتاريخ 11 مايو 2004، يسمح للإدارة الأمريكية بفرض قيود على «دمشق».

وقال بايدن، إن تصرفات الحكومة السورية ما زالت تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية والاقتصاد، مضيفا إن العقوبات ضد يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«واشنطن»: نتشاور مع الشركاء بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن «واشنطن» تتشاور مع شركائها في الشرق الأوسط بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأكدت المتحدثة كارين جان بيير، أن عقوبات بلادها على «دمشق» لا تزال سارية.

استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية

وأمس الأول الأحد، أعلنت جامعة الدول العربية، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها.

من جانبها، استولت مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، على عدد جديد من المباني في محيط القاعدة الأمريكية بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشملت المباني التي استولت عليها مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية في حي غويران، مباني جامعية وسكنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.