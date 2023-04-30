وزير الخارجية يتجه إلى عمان اليوم للمشاركة في اجتماع حول سوريا

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سيتجه، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا.

وستناقش اللجنة سُبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق في تجاوز محنته.

يشار إلى أنّ اللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 14 أبريل الجاري؛ لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.