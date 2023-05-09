فريدة سيف النصر: أشكر «المتحدة» على اهتمامها بشغلنا.. بيدوا الناس حقهم

قدمت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب الأعمال الدرامية التي قدمتها خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي.

أنا بشكر شركتنا المتحدة.. ألقت الضوء على شغلنا وبيدوا الناس حقهم

وقالت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» «أنا بشكر شركتنا المتحدة اللي ألقت الضوء على شغلنا وبرنامج محترم زيك وإعلامية محترمة زيك يجيبوها ويعملوا ريبورتات والمتحدة بيدوا الناس حقهم».

عمري ما قولت لحد عندك شغل إيه ومبسألش على شغل

وتحدثت فريدة سيف النصر عن حالة الرضا التي تعيش فيها قائلة «أنا عمري ما قولت لحد عندك شغل إيه ولا بعرف فيه إيه ومبسألش على شغل وعندي قناعة إن فيه ملايكة فوق بتطبخ وكل واحد بينزل له طبقه ولو رضيتي هيبارك لك فيه وأنا برضى لو الدور قد كده ويعمل بوم وشكرًا يا رب».