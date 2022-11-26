فريدة سيف النصر: الفيروس المخلوي التنفسي يشبه كورونا وما زلت أعاني من أعراضه

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تحسن حالتها الصحية بعد معاناة 10 أيام مع الفيروس المخلوي التنفسي.

وقالت فريدة سيف النصر في تصريحات لـ«الوطن»، الحمد لله حاليا أحسن، رغم أنني ما زلت أعاني من الأعراض، لكن «الحمد لله، عانيت 10 أيام مع المرض الجديد، الذي تشبه أعراضه فيروس كورونا، حيث أنني فقدت حاستي الشم والتذوق، بالإضافة إلى ضيق التنفس والكحة المستمرة».

كل أفراد الأسرة مصابون بالفيروس

وأضافت فريدة: «لقد أصيب المنزل كله بالفيروس المخلوي، الذي نقل إلينا العدوى أحفادي من المدرسة، وأحب أحذر الجميع من الفيروس، فهو صعب، لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، من ارتداء الكمامة، والتطهير الدائم، وربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا».

مسلسل العمدة

وتعاقدت الفنانة فريدة سيف النصر، مؤخرا، على مسلسل «العمدة» أمام محمد رمضان، المقرر أن يشارك في رمضان 2023.

مسلسل العمدة، يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم: «هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي».