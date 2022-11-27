فريدة سيف النصر تدعو لـ أنغام: «إن شاء الله تعود لجمهورها بسلامة»

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر على دعم الفنانة أنغام بعد تعرضها لأزمة صحية، دخلت إثرها المستشفى، ولا تزال تتلقى العلاج حتى الآن.

وقالت فريدة سيف النصر لـ«الوطن»: «ربنا يشفي أنغام ويعافيها، هي أحد الأصوات المصرية العظيمة وإن شاء الله تعود لجمهورها بسلامة بفضل الله ودعوات جمهورها ومحبيها».

رسالة إلى أنغام

واضافت فريدة: «فوجئت بخبر مرض أنغام وتدهور حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية دقيقة، ولا أدري ماذا يحدث أصبحت أخشي من سماع كلمة عملية جراحية من بعد المضاعفات الجثيمة التي حدثت مؤخرا لعدد من نجوم الفن بعد إجراء عمليات جراحية، ربنا يحفظ ويسلم الجميع».

مرض فريدة سيف النصر

وأصيبت الفنانة فريدة سيف النصر منذ أيام بالفيروس المخلوي التنفسي الجديد والذي أكدت أنه يشبه إلى حد كبير فيروس كورونا حيث فقدت حاستي الشم والتذوق ولا تزال تعاني من ازمات ضيق التنفس.

يذكر أن فريدة سيف النصر تعاقدت مؤخرا علي مسلس «العمدة» لمحمد رمضان والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023 ويضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: «هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي».