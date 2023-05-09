لحظة شيطان تحول خلافا بين الجيران لجريمة قتل.. صرخات في حي المعادي

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل مسن المعادي 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين قيامه بارتكاب الجريمة، والاعتداء على جاره المسن 62 عامًا، بضربه على الرأس داخل الحارة القديمة، وتسببت الجريمة في إنهاء حياة الضحية.

تفاصيل الجريمة

وعن تفاصيل تلك الجريمة، فقد تبين من خلال تحريات الشرطة وتحقيقات جهات التحقيق فى الواقعة أن خلافًا نشب بين الطرفين وتدخل الأهالى بينهما محاولين إنهاء تلك الخلافات ولكن فشل الأهالى فى الصلح بينهما، وفى يوم الجريمة تجدد الخلاف بين الطرفين حينما تحول من مشادة كلامية الى تعدى بالأيدي ليقوم المتهم بالتعدى بيديه على المجنى عليه 62 سنة بضربة على الرأس، في تلك الحالة سقط الضحية أرضًا وتجمع الأهالى حوله وحملوه وتوجهوا به الى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من مكان الواقعة.

ولكنه وصل إلى المكان جثة هامدة لتقوم المستشفى بإرسال إشارة إلى قسم الشرطة بالواقعة، ويقوم رجال الشرطة بالقبض على المتهم واقتياده إلى القسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح هيثم سلامة المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.