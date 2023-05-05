أمن القاهرة يحدد هوية أحد ضحايا حادث تصادم سيارة بالشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف هويه أحد ضحايا حادث سيارة بمنطقة الشروق وتبين أنه يدعي حاتم م ع في العقد الثالث من العمر، وقامت باستدعاء أسرته وتعرفوا عليه وتم تحرير محضر تعارف وقررت النيابة العامة تسليمهم الجثمان وصرحت بالدفن.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة من المباحث سرعة كشف هوية باقي الضحايا واستدعاء أسرهم.

بلاغ بحادث سير

تلقي مأمور قسم شرطة الشروق إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سيارة بدائرة قسم الشرطة وسقوط ضحايا ، وبالانتقال تبين العثور على جثث 3 أشخاص مجهولي الهوية في انقلاب سيارة، وجري نقل الجثث الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

تحريات المباحث

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، والتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما انتدبت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثامين ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة لكشف هويته.