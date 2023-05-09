فريدة سيف النصر: لا أضع مساحيق تجميل.. وصبغت شعري أصفر بسبب «جعفر العمدة»

أكدت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر أنها لا تضع مساحيق التجميل على وجهها، وتكتفي ببعض الأشياء البسيطة، مؤكدة أنها تحب أن تظهر بلون وجهها الطبيعي بدون وضع أي نوع من مستحضرات التجميل عليه.

الجاذبية الأرضية بتسحبنا تسحبنا لحد ما ننزل

وقالت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» «بحب التجاعيد اللي نزلت في رقبتي والحاجات دي بتاعتي هعمل إيه لأن الجاذبية الأرضية بتسحبنا تسحبنا لحد ما ننزل».

سبب صبغة شعرها بالأصفر

وتحدثت فريدة سيف النصر عن قرارها بأن تصبغ شعرها بالأصفر قائلة «ألا ليت الزمان يعود يومًا، وأنا عملت شعري أصفر لأني زهقت من الشعر الأبيض اللي بيطلع»، مضيفة «ربنا سبحانه وتعالى حاشاك يارب متزعلش مني ممكن نكبر ونموت ونفضل حلوين لحد ما نموت يعني»، مشيرة إلى أنها كانت تستخدم باروكة في بعض أعمالها الفنية ولكنها قررت صباغة شعرها بالأصفر من أجل دورها في مسلسل جعفر العمدة.