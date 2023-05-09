فريدة سيف النصر تحكي عن مواقف تعرضت لها خلال التصوير: الخاتم اتكسر وأنا بسقف

تحدثت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر عن بعض الحوادث التي تعرضت لها خلال تصوير أعمالها الدرامية خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي.

الكاميرا نزلت على صباعي الصغير

وقالت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» «كنت واقفة والديكور وقع على دماغي أو الحاجات بتاعت الإضاءة تقع على دماغي وبتاع الكاميرا مان بيرجع وهو مش واخد باله راح واقع والكاميرا نزلت على صوباعي الصغير وصباعي فرقع، وكان فيه مشهد تاني كنت بسقف في السبوع والخاتم اتكسر ودخل جوة صباعي».

صوتها راح وهي رايحة تغني

وأكدت فريدة سيف النصر أنها تتعرض لأشياء غريبة، وضربت المثل بمحاولتها الغناء أمام أحد المشاهير، وأدت بصوت جيد نظرًا لأنها تجيد الغناء وبالفعل غنت، وأثنى على صوتها وعلى إجادتها طبقتي القرار والجواب وطلب منها المشاركة بصوتها في أحد الأعمال الفنية كمطربة ولكنها لم تذهب بسبب تعرضها لمشكلة في الصوت «صوتي راح خالص».