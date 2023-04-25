كوريا الجنوبية تسجل 14 ألفا و817 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 14 ألفا و817 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأعلنت وكالة السيطرة على الأمراض، تسجيل كوريا الجنوبية، 7 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألفا و434 حالة وفاة.

وكانت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية، سجلت أمس الاثنين، 5 آلاف و27 إصابة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة.