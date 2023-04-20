كوريا الجنوبية تسجل 14 ألفا و94 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وكالة «السيطرة على الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 14 ألفا و94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 22 حالة وافدة من الخارج.

وقالت «السيطرة على الأمراض»، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى 31 مليونا و39 ألفا و863 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» المحلية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت وكالة «السيطرة على الأمراض»، 9 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و401 حالة وفاة.