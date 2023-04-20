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كوريا الجنوبية تسجل 14 ألفا و94 إصابة جديدة بكورونا

كتب:

حسن رمضان
04:23 ص | الخميس 20 أبريل 2023
مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

سجلت وكالة «السيطرة على الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 14 ألفا و94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 22 حالة وافدة من الخارج.

وقالت «السيطرة على الأمراض»، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى 31 مليونا و39 ألفا و863 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» المحلية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت وكالة «السيطرة على الأمراض»، 9 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و401 حالة وفاة.

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بقلم حسن رمضان