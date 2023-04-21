كوريا الجنوبية تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 13 ألف و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 21 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت وكالة «السيطرة على الأمراض»، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى 31 مليون و53 ألف و 459 حالة.

وأضافت «السيطرة على الأمراض» الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 7 وفيات بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و408 حالة وفاة.