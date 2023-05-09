الدفاع المدني الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: الواقع في غزة لا يتحمل العدوان

كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، آخر تطورات الهجوم الحالي على غزة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف عددًا من المنازل داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني تحرك تجاه هذه المنازل، وانتشلوا عددا من الشهداء، مؤكدًا أنه لم يتم حصر عدد الشهداء حتى الآن.

الاحتلال يشن هجمة على قطاع غزة ويبدأ عملية عسكرية في القطاع

وأوضح بصل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد في التغطية الإخبارية الحية لقناة «القاهرة الإخبارية» للأحداث في غزة، أن قوات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية فلسطينية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقوم بهجمة على قطاع غزة ويبدأ عملية عسكرية في القطاع.

الواقع الذي يعيشه قطاع غزة لا يحتمل هذه الاستهدافات

وأشار إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يتعامل مع هذه الاستهدافات، مشددًا على أن الواقع الذي يعيشه قطاع غزة لا يحتمل هذه الاستهدافات ولا يتحمل المواجهة مع العدو، مؤكدًا صعوبة الواقع وضعف إمكانيات الدفاع المدني وعدم قدرتها على التعامل مع هذه الأحداث.

ولفت إلى أن هناك عددا من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، داعيًا العالم إلى التدخل الفوري قبل أن تتدهور الأمور أكثر من ذلك ووقف هذا العدوان على قطاع غزة.