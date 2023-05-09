مراسلة «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال توسع هجومها على غزة.. وتعليق الدراسة

أفادت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس، بأن دولة الاحتلال أغلقت العديد من المحاور المؤدية لقطاع غزة، متوقعة أن توسع قوات الاحتلال هجومها على القطاع.

الزوارق البحرية التابعة لدولة الاحتلال تقصف مواقع للصيادين

وأوضحت أن الزوارق البحرية التابعة لدولة الاحتلال تقصف مواقع للصيادين وأن قوات الاحتلال تفرض إغلاقًا بحريًا على غزة، مشيرة إلى أن وزير دفاع قوات الاحتلال يعقد مشاورات أمنية، وأن نتنياهو يدعو مجلس الدفاع للانعقاد خلال الساعات المقبلة.

تعليق الدراسة بقطاع غزة

وأشارت إلى أن المقاومة تصدر بيانا تحمِّل فيه إسرائيل تبعات قصف قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قياديا بالجناح العسكري للجهاد بمدينة رفح، مؤكدة تعليق الدراسة بقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.