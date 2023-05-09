هل يجوز للمرأة الصلاة في مكتبها بوجود رجال؟.. «الإفتاء» توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، على سؤال ورد لها من موظفة تسأل عن حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم.

وجاء سؤال كالآتي: «أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي بحضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنّ المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟».

يجوز صلاة المرأة في المكتب بشرط

وجاء جواب دار الإفتاء على النحو التالي: «يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية».

ونوهت دار الإفتاء بأنّه يتحتَّم على الجميع رجالا ونساء رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.