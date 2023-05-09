للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم.. انطلاق برنامج التأهيل الذهني والبدني اليوم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، في تنفيذ برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في اختبارات 30 ألف معلم لشغل بالتعاقد «صفوف ابتدائية ورياض أطفال»، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، لاستكمال إجراءات المسابقة تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن التدريب يتم بنفس القاعات التدريبية التي تم تنفيذ بها تدريب برنامج التأهيل التربوي في 13 مارس الماضى بنفس دفاتر الحضور والانصراف ومسلسل المتدرب بالدفتر، وكل متدرب يعرف مكانه.

البرنامج التدريبي للناجحين في اختبارات 30 ألف معلم

ووأوضحت أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أيام ويتضمن الموضوعات التدريبية التالية:

اليوم الأول: تنمية قيم الولاء والإنتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.

اليوم الثاني: يتضمن التأهيل البدنى ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين وسيتم تنفيذه بالملاعب الرياضية بالمحافظة.

اليوم الثالث: يتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

مواعيد التدريب اليومية للناجحين في اختبارات 30 ألف معلم

وعن مواعيد التدريب اليومية ذكرت مديرية التربية والتعليم أن البرنامج يتم تنفيذه مساءً من الساعة الواحدة ظهرًا لليوم الأول والثالث فقط، أما اليوم الثاني فيبدأ من التاسعة صباحًا بملاعب المحافظة التى سيتم إعلام المتدربين بها في اليوم الأول للتدريب.

وينبغي طباعة إخطار التدريب من الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم على الرابط edudk.net، ولن يسمح بدخول التدريب بدون الإخطار وبطاقة الرقم القومى مع التأكيد أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي الا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبة.

وتهيب المديرية بالمرشحين للتدريب الالتزام وعدم التخلف عن التدريب.