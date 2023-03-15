تفاصيل دورة تدريبية جديدة للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم.. 4 أيام تؤهلهم للعمل

تنفذ وزاة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري، لتدريبهم على الاستراتيجية الجديدة.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات حول التدريب الجديد.

أهداف التدريب التربوي للمعلمين الجدد

- يهدف التدريب التربوي للمعلمين الجدد لإكسابهم المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم.

- تأهيل المعلمين تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة.

- معرفة التطورات التي استحدثت والتغيرات التي طرأت في مجالات التعلم.

أساسيات التدريب التربوي للمعلمين الجدد

- يشمل اللياقة الذهنية والبدنية

- يطبق نظام المحاكاة لما يتم تنفيذه داخل الفصول

- يطبق المناقشة والحوار والعصف الذهني

الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد

تتم الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، على أربعة أيام تدريبية، على النحو التالي:

اليوم الأول: يشمل إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم.

اليوم الثاني: استراتيجيات التدريس.

اليوم الثالث: يشمل التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة.

اليوم الرابع: يشمل استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

بعد اجتياز هذه التدريبات يتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية.