تعليمات عاجلة بشأن التدريب البدني للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وجّهت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم»، المقرر أن يبدأ غداً الثلاثاء 9 مايو 2023، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات «مسابقة 30 ألف معلم».

التدريبات البدنية للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

وأكدت المديريات التعليمية، أن الهدف من التدريبات البدنية والذهنية للمعلمين الناجحين بمسابقة «30 ألف معلم» حتى يتمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية ولتعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية.

استعداداً تدريبات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وحددت المديريات التعليمية عده توجيهات بشأن التدريب البدني والذهني للمعلمين الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم» وهي كالتالي:

- يتم التدريب بنفس القاعات التدريبية بالمدارس والإدارة التي تم تنفيذ التدريب السابق.

- قبل بدء التدريب يتم التأكيد على جاهزية كافة القاعات التدريبية في الإدارة من حيث توافر «جهاز الكمبيوتر وبروجيكتور» أو سبورة ذكية بالإضافة إلى المعينات التدريبية من أوراق وأقلام سبورة كما يتم التأكد من مطابقة القاعة للشروط الواردة من الوزارة من حيث التهوية ومناسبتها لعدد المتدربين وتوفير المناخ التدريبي اللائم.

- يتولى مدير عام الإدارة الاشراف ومتابعة تنفيذ التدريب دون اثابة.

- يتم الاستعانة بموجهي التربية الرياضية بالإدارة والمدرسين المعتمدين تخصص تربية رياضية لتنفيذ تدريب اليوم الثاني.

- لا يجوز اعتذار أي مدرب عن التدريب المكلف به تحت أي ظرف وفي حالة الظروف القهرية التي تمنعه من القيام بالتدريب يتم مخاطبة وكيل الوزارة وتقديم اعتذار رسمي له ليتم تحديد قبوله من عدمه.

- تسلم المادة التدريبية للمدرب من خلال إدارة التدريب مع توقيعه استلام والتعهد بعدم نشرها على أي مكان من وسائل التواصل الاجتماعي وألا سيعرض للمساءلة القانونية.

- إعلان كشوف ومقرات التدريب بلوحة الإعلانات بالإدارة وعلى موقع الرسمي للإدارة.

- بعد انتهاء التدريب يتم ارسال نسخة من الكشوف ورقية معتمدة بختم شعار الجمهورية ونسخة أخري الكترونية على ملف اكسيل كما سبق في التدريب.