تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم وأماكن تدريبات المقبولين في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، البرنامج التدريبي الذهني والبدني للمعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم ويبلغ عددهم 1069على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لإلحاق المعلمين المقبولين في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم بالمدارس المختلفة المنتشرة في مراكز ومدن وقرى المحافظة لسد عجز المعلمين، لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتحقيق جودة التعليم بمدارس التعليم الأساسي.

وحددت إدارة التدريب المركزية لشؤون المعلمين في محافظة المنيا، أماكن التدريب العملي، بكل إدارة تعليمية، حيث يستعد 1069معلما نجحوا في مسابقة 30 ألف معلم لخوض البرنامج التدريبي في الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجاري.

وقال حمدي مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن فاعليات التدريب ستتم على محورين، حيث ستعقد التدريبات الذهنية للمعلمين بقاعات المدارس والإدارات التعليمية، وتنفذ التدريبات البدنية داخل ملاعب المدارس ومراكز الشباب على مستوى مراكز المحافظة.

أماكن تدريب المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

- إدارة مغاغة التعليمية، 125 معلما، بقاعات وملعب مدرسة الثانوية بنين.

- إدارة بني مزار التعليمية، 112 معلما، بمدرسة الرسمية للغات ببني مزار.

- إدارة مطاي التعليمية، 66 معلما، بقاعات الإدارة التعليمية، والتدريبات البدنية بمركز شباب مطاي.

- إدارة سمالوط التعليمية، 106 معلمين بمدرسة وملعب مدرسة الثانوية بنات الجديدة.

- إدارة المنيا التعليمية 238 معلما، بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي، والتدريبات البدنية بملعب مدرسة صفي الدين أبو شناف.

- إدارة أبوقرقاص التعليمية، 118 معلما، بمدرسة وملعب الثانوية الصناعية.

- إدارة ملوي التعليمية، 213 معلما، بنقابة المعلمين بملوي، والتدريبات البدنية بمركز شباب ناصر بملوي.

- إدارة ديرمواس التعليمية 91 معلما، بمدرسة ديرمواس الثانوية الصناعية، والتدريبات البدنية بنادي الشباب الرياضي بديرمواس.

اجتياز 1069 متقدما في مسابقة 30 ألف معلم

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن اجتياز 1069 معلما لاختبارات مسابقة 30 ألف معلم على مستوى محافظة المنيا، بواقع 379 معلما لرياض الأطفال، و690 معلما للصفوف الأولى.