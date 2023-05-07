«الإنتاج الحربي»: نستهدف التعاون مع القطاع الخاص قريبا

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، ورؤساء القطاعات والمستشارين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في ديوان عام الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة مستجدات الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، وعقب استعراض الموقف الحالي لكل جهة من الجهات التابعة، وجّه الوزير بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة، إضافةً إلى الالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة، والتي انعكست على مختلف دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل.

ووجّه الوزير، بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة، والتوسع في تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وأصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى الباحثين والمبتكرين نظرًا للظروف الحالية، وأن تعتمد المرحلة المقبلة على البحوث الذاتية لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها حاليًا بالفعل داخل شركات الإنتاج الحربي، إضافةً إلى إدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات ومطالب السوق.

كما وجّه الوزير محمد صلاح، بالحرص على تطوير مختلف خطوط الإنتاج، وتطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي كيفًا وكمًا، مضيفًا: «ننتوي الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة».

وأوضح أنّ الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات، على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق، وهناك جدوى من تصنيعها، وأن تكون منتجات قيّمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.

وصرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزير محمد صلاح، شدد خلال الاجتماع على رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، بعقد اجتماعات دورية مع العاملين، والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لتطويرها، والاستفادة من طاقات وابتكارات أبناء الإنتاج الحربي والحرص على تدريبهم وتأهيلهم.

وأضاف بكر، أنّ الوزير شدد على رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل في الشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف تقديم المساعدة ونقل الخبرات لاستكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات، لتظل وزارة الإنتاج الحربي رائدة وركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، إلى جانب دورها المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، كما شدد الوزير على وجوب التزام الجميع باتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتصدي لأي محاولات للتعدي على الحقوق القانونية للجهات التابعة.