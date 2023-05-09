الصين تطرد دبلوماسيا كنديا ردا على قرار مماثل من «أوتاوا»

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، طرد دبلوماسيا كنديا من قنصلية شنغهاي، مؤكدة أنه شخص غير مرغوب فيه، وذلك ردا على طرد «أوتاوا»، لدبلوماسي صيني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

الصين تعلن دبلوماسيا كنديا غير مرغوب فيه

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان: «ردا على خطوة كندية غير مبررة، قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة وإعلان قنصل القنصلية الكندية العامة في شنغهاي جينيفر لين لالوند شخصية غير مرغوب فيها»، مضيفة أن السلطات الصينية تطلب منه مغادرة البلاد بحلول 13 مايو الجاري.

جاء ذلك بعدما أعلنت كندا، أمس، طرد دبلوماسيا صينيا تتهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته، على خلفية انتقادات وُجهت إلى الصين، فيما اعتبرت بكين أن أوتاوا خربت العلاقات، متوعدة باتخاذ إجراءات مضادة.

تدخل الصين في شؤون كندا الداخلية

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن بلادها قررت إعلان الدبلوماسي الصيني تشاو وي شخصا غير مرغوب فيه، مضيفة في بيان: «لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية»، في إشارة إلى تحذير دبلوماسيين في كندا بطردهم حال انخرطوا في هذا النوع من السلوك.

ويأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكندي مايكل تشونغ في تقرير نشرته صحيفة «جلوب أند ميل» الكندية الأسبوع الماضي، أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.

وعقب ذلك، اعتبرت الصين أن كندا خربت العلاقات بين البلدين بطردها الدبلوماسي الصيني، متوعدة باتخاذ إجراءات مضادة، وقالت السفارة الصينية في كندا، خلال بيان، إن بكين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك تتحمل كندا مسؤوليتها، داعية أوتاوا إلى التراجع عن سياسة حافة الهاوية.