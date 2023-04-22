روسيا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى كندا

دعت السفارة الروسية لدى العاصمة الكندية أوتاوا، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى كندا على خلفية تزايد حالات التمييز ضد الروس هناك على حد وصفها.

تمييز ضد المواطنين الروس

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان السفارة الروسية، إنه نظرا للعديد من حالات التمييز ضد المواطنين الروس على أساس العرق والجنسية في كندا، بما في ذلك العنف الجسدي، وأوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى كندا من أجل السياحة والتعليم وفي سياق العلاقات التجارية.

السفارة الروسية بكندا تناشد المواطنين الروس باتخاذ احتياطات خاصة

كما ناشدت السفارة الروسية في بيانها المواطنين الروس الموجودين حاليا في كندا باتخاذ احتياطات خاصة بالقرب من أماكن تقديم الطعام العامة، وكذلك مبيعات التجزئة للسلع المتعلقة بأوروبا الشرقية، وتجنب المعاملات المالية بسبب مخاطر احتجاز الأموال، خاصة وأن فرص استرداد هذه الأصول الخاضعة للقيود في كندا من خلال آليات خارج المحكمة أو قضائية غير متوفرة حاليا على حد قولها.