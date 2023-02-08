روسيا تحذر واشنطن بسبب «نشاط خبيث» لجمع المعلومات عبر دبلوماسيين أمريكيين

سلَّمت وزارة الخارجية الروسية ملاحظة إلى السفارة الأمريكية، تطالب فيها واشنطن، بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

موسكو: البعثة الأمريكية لا تزال تواصل نشاطها الخبيث في مجال المعلومات

ونقلت «روسيا اليوم» عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية، أن الوزارة سلمت ملاحظة إلى السفيرة الأمريكية رسميا اليوم، تنص على أنه رغم التحذيرات المتكررة، فإن البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لا تزال تواصل نشاطها الخبيث في مجال المعلومات، وتسمح لنفسها بتصريحات غير لائقة حول قيادة روسيا وتنشر معلومات مفبركة حول القوات المسلحة الروسية.

الدبلوماسيون الأمريكيون تلقوا تحذيرات روسية من محاولات إجراء أعمال تخريبية

وبحسب وكالة الأنباء الروسية فإن الدبلوماسيين الأمريكيين تلقوا تحذيرات روسية من محاولات إجراء أعمال تخريبية، وتجنيد وكلاء للتأثير من أجل زرع الخلاف والفتنة في المجتمع الروسي، ومن التحريض على الأداء المناهض للدولة، كما هددت روسيا الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين في هذه الأعمال بالطرد من روسيا، بغض النظر عن مواقفهم.