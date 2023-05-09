دعاء الامتحان الصعب.. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم

قبل دخول الامتحانات، يحرص الطلاب على ترديد دعاء الامتحان الصعب، لذلك ترصد «الوطن» مجموعة من الأدعية، وفقا للشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، ويمكن أن يقول الطالب: «اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك، فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين، اللهم إنّي أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم، اللهمّ احفظ في ذهني وقلبي وعقلي ما درست وحفظت، ولا تجعل تعبي وسهري هباءً منثورًا يا رب العالمين. اللهمّ يا وليّ الأمر والتدبير، دبّر لي؛ فإنّي لا أحسُن التدبير».

وأضاف في دعاء الامتحان الصعب: «اللهمّ أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهمّ الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإنّ العسير عليك يسير يا ربّ العالمين، نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة».

دعاء الامتحان الصعب

وذكر في دعاء الامتحان الصعب: «اللهم ردّ لي ما استودعتك إياه ممّا حفظت وممّا درست وممّا قرأت، فأنا بحاجة إليه، اللهم افتح عليّ فتوح العارفين، وألهمني الإجابات الصحيحة، وبارك لي في وقت الامتحان. اللهمّ سهّل ما أراه صعبًا، وكن عونًا لي عند كلّ سؤال أقرأه. اللهم ارزقني سرعة الفهم وأرشدني للصواب في حل السؤال. اللهمّ ارزقني التّمكين عند الإجابة، وثبّتني على ما هو صحيح. اللهمّ أعِنّي على حلّ الامتحان، واجعلني ممّن يرى السؤال فيعرف إجابته. اللهم ارزقني سداد الإجابات، وسرعة إصابة الإجابة الصحيحة».

وتابع دعاء الامتحان الصعب: «اللهمّ رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ووفّقني بقدرتك إلى ما هو خير لي، يا أرحم الراحمين. اللهمّ يا من لا يصعب عليه شيء، أعِنّي على الدراسة، وبارك لي في وقتي، وجهدي، وقوّتي. اللهمّ إنّي أسألك صفاء الذهن، وسرعة الفهم، وقوة الحفظ، والبركة في الوقت، والسهولة في المادّة».