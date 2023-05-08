دعاء الامتحان المستجاب.. «اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت»

مع بداية الاختبارات الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، يردد كثير من الطلاب وأولياء الأمور دعاء الامتحان المستجاب، وذلك بهدف التيسير في اجتياز الامتحانات بسهولة ويسر دون تعسر.

دعاء الامتحان المستجاب

وحول دعاء الامتحان المستجاب، أكد الأزهر الشريف في منشور سابق له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه من الممكن أن يردد الطلاب وأولياء الأمور: «اللهم يا من لطفه بعباده شامل وخيره لعبده واصل، نسألك اللطف بأولادنا في امتحاناتهم، ويسر لهم ما صعب عليهم، وأمنهم من كل ما يخافون، وكن لهم بلطفك الخفي الظاهر».

أدعية الامتحان المستجاب

وبالإضافة إلى الدعاء الذي نشرته صفحة الأزهر الشريف عبر صفحتها الرسمية، فإنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور ترديد هذه الأدعية المأخوذة عن السلف وبعض الصالحين، ومنها:

- اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلًا.

- اللهم اجعل قلبي عامرًا بذكرك.

- رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت.

- اللهم إنا نسألك اللطف في الامتحانات ويسر لنا كل عسير.

- اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه، ويسر لي ما استغلق فهمه، واجعل هذا العلم حجة لي لا علي.

- بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب يا أرحم الراحمين.

- اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه، فردّه إليّ حين حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

- يارب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.