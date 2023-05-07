دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة.. «اللهم يسر لي أمري»

مع حلول الإمتحانات يلجأ الطلاب إلى الإكثار من الدعاء، أملا في النجاح والتفوق، وأن يحصل كل منهم على ما يتمناه من تفوق دراسي، ولذلك يقدم هذا التقرير أكثر من صيغة دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة

يمكن ترديد دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة كالتالي: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا» و«اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك».

تعرف على دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة

ويردد البعض دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة: «اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة

وكذلك: «اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك» و«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا»، كصيغة دعاء الامتحان بأكثر من صيغة سهلة ومكتوبة.