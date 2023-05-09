ظهور السمكة الضاحكة في دمياط.. سعر الكيلو 50 جنيها

فوجئ الصيادون على أحد المراكب بمحافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، بظهور السمكة ليالي ومعها البوز، وهما من الأسماك المعروف فوائدها الكبيرة خاصة لتقوية العظام.

سمكة ليالي الضاحكة تظهر في دمياط

وتعتبر سمكة ليالي الضاحكة من الأسماك المعروفة لدى الصيادين ولكن معظم أهالي دمياط، لا يعرفونها فهي عبارة عن سمكة كبيرة الحجم، حيث يصل وزنها إلى 15 كيلوجرامًا وتبدأ من كيلو ونصف للسمكة الواحدة، لها أجنحة على شكل الفراشة وعظامها لينة جدًا.

وقال علاء فودة، أحد الصيادين في عزبة البرج، والذي رسا عليه مزاد هذه السمكة أثناء بيعها في حلقة السمك، لـ«الوطن»، إن طريقة بيع الأسماك تكون بالمزاد من خلال تجمع مجموعة من التجار بالمدينة، ثم المزايدة على الأسماك ويكون البيع بالطاولة والتي تتراوح وزنها من 20 لـ25 كيلو جرامًا.

تقوي العظام ولها فوائد كبيرة

وقال حمدي الغرباوي نقيب الصيادين، إن السمكة ليالي عُرفت بـ«الضاحكة» لأن فمها يبتسم، فهي من فصيلة الشبين ولكن يختلف طعم لحمها، وسعرها، ولكن كليهما لهما فائدة للعظام ويحتوى على نسبة بروتين عالية.

وأضاف «الغرباوي»، أنه أثناء عمله في السوق يأتي مصطافين من محافظات مختلفة ويسألون عنها لأن شكلها غريب ومختلف عن باقي الأسماك الأخرى.

وأوضح أن بعض أهالي دمياط لا يعرفونها ويخافون من شكلها، وسعرها يصل إلى 50 جنيها للكيلو، وسمك الشبين شبيه للسمكة ليالي ولكن سعر الكيلوجرام يصل إلى 70 جنيها.