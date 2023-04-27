سمكة «إتشي» النادرة تظهر في دمياط.. الكيلو منها يصل لـ150 جنيها

فوجئ صيادو محافظة دمياط، فجر اليوم، بظهور سمكة «إتشي» إحدى أغرب الأسمال وأندرها خلال رحلة صيدهم اليومية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

أغرب سمكة تظهر في بحر دمياط

قال محمد فودة أحد الصيادين في مدينة عزبة البرج الذي يعمل على أحد المراكب لـ«الوطن» إن هذا النوع من الأسماك نادر جدا أن نجده في الشباك لأن الأسماك كبيرة الحجم يتم صيدها بطرق مختلفة مثل السنار.

إتشي أغرب سمكة تظهر في دمياط

وقال حمدي الغرباوي نقيب الصيادين، إن سمكة إتشي موجودة بكثرة في دول أوروبا ورآها في اليونان أثناء فترة عمله هناك والاسم الشائع لها ماتيكا مشيرًا إلى أن لحمها من أطيب لحوم الأسماك فهي تشبه التونة في شكلها وتعيش في أعماق البحار على عمق 250 قامة ولها فوائد عديدة لأنها تحتوي على أوميجا 3 ومعادن وزيوت وبروتينات تساعد على النمو للأطفال.

أندر سمكة تظهر في دمياط

وأوضح أن هذا النوع من الأسماك تهاجر من بلد إلى بلد لكي تتكاثر وتضع بيضها بعيدا عن المياه التي تعيش بها وأنها ربما تكون في موسم وضع البيض لذا هاجرت بعيدا عن أوروبا وكان حظ الصيادين بعزبة البرج أن وقعت في شباكهم.

سعر أندر سمكة بعد ظهورها في دمياط

وأكد أن سعر السمكة يتراوح ما بين 100 لـ 150جنيها للكيلو لأنها نادرة ويحبها أهالي دمياط اللذين يعلمون قيمتها الغذائية.