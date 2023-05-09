أمطار السعودية اليوم.. غزيرة ورعدية تصل لحد السيول بعدد من المناطق

استمرت أمطار السعودية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالمملكة، وتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد هطول الأمطار اليوم على عدد من المناطق بينها نجران، جازان، عسير والباحة، تصل إلى درجة السيول، كما تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وعن تفاصيل أمطار السعودية والتي تصل إلى حد السيول على عدد من مناطق المملكة، أوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد، استمرار توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

استمرار هطول أمطار السعودية

وأضاف المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن أمطار السعودية الغزيرة والتي تصل إلى حد السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة وتمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وتابع: «ستكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية».

في السياق، حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول تساقط البرد على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

رياح نشطة على المدينة المنورة

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى التاسعة مساء، كما حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس والتي تستمر حتى السادسة مساء.