«الصحفيين العرب» يرحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

رحب الاتحاد العام للصحفيين العرب، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واستئناف أنشطتها بالمنظمات العربية التابعة لها، اعتبارا من أمس.

بيان اتحاد الصحفيين العرب عن عودة سوريا للجامعة

وفي بيان صادر اليوم الإثنين عن الاتحاد العام للصحفيين العرب، هنأ الأخير الشعب السوري على عودة بلاده وانضمامها مجددا للجامعة العربية، متمنيا للشقيقة دمشق كل التقدم والازدهار.

وأضاف اتحاد الصحفيين العرب، أنّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية جاءت كخطوة أولى من الدول العربية لإعادة الشقيقة سوريا إلى الحضن العربي، متابعا: «يحتاج الأمر لمزيد من الجهد والخطوات للمحافظة على الهوية العربية لسوريا، والتي تحتاج إلى معالجة أزمات ومشكلات داخلية متفاقمة».

نتائج استئناف مشاركة سوريا في عمل الجامعة العربية

وأوضح البيان، أنّ استئناف مشاركة سوريا في عمل جامعة الدول العربية، يتحسّن أجواء منطقة الشرق الأوسط، أملا في زيادة دعم الدول العربية لإعادة الإعمار في سوريا.