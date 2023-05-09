تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في أبطال أوروبا

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذاعتها لمباريات دوري أبطال أوروبا، كونها الناقل الحصري للمباريات المختلفة بها، لذا تعرض «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة الشامبيونزليج، المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء.

ويترقب مشجعو الفريقين ماذا سيحدث في لقاء اليوم، ومن سيحقق النصر خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما سيكون في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، كما يلي:

تردد قناة بي إن سبورتس 1على النايل سات

التردد (12604)

H أفقي

معدل الترميز: (27500)

تصحيح الخطأ: (2/3).

القمر الصناعي: عرب سات

التردد (11566)

H أفقي

معدل الترميز (27500)

تصحيح الخطأ ( 3/4)

تردد بي إن سبورتس 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

تردد بي إن سبورتس 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD