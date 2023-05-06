تنطلق اليوم مباراة مهمة بين ريال مدريد وأوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك على أرض ملعب «لا كارتوخا»، بعدما تأهل الملكي على حساب برشلونة بنتيجة 5 أهداف لهدف وحيد في مباراة نصف النهائي.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

بطولة كأس ملك إسبانيا تُنقل حصريًا عبر قنوات SSC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت القناة أن المباراة النهائية التي ستجمع ريال مدريد بأوساسونا ستذاع عبر شاشة قناة SSC1 HD الليلة السبت.

تردد قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر خدمة البث المباشر عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس الملك 2023

ستقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا الليلة السبت الموافق 6 مايو 2023، على ملعب لا كارتوخا، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات.