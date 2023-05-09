«القاهرة الإخبارية»: أكثر من 400 مصري ورعايا أجانب وصلوا لميناء سفاجا

قال همام مجاهد، موفد القاهرة الإخبارية، إنَّ السفينة الحربية المصرية التي وصلت إلى ميناء سفاجا تحمل على متنها أكثر 400 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية العالقين في السودان لاسيما كينيا ورواندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرًا إلى أنَّ هناك تسهيلات مقدمة من قِبل الدولة المصرية فضلا عن الخدمات الطبية مثلما حدث في المعابر البرية للحدود المصرية السودانية ومطار شرق العسكري أيضًا.

سيارات الإسعاف تستقبل العائدين

وأضاف «مجاهد»، خلال لقائه عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هناك عشرات من سيارات الإسعاف التي وفرتها الدولة المصرية لاستقبال العالقين من السودان سواء المصريين أو الرعايا الأجانب، موضحًا أنَّ سيارات الإسعاف تستقبل كل الحالات الصحية الطارئة التي يحتاجها الركاب على متن السفينة الحربية المصرية، متابعًا أنَّ هذه السفينة تحركت أمس من ميناء بورتسودان حتى وصلت الآن إلى ميناء سفاجا.

إشادات بجهود مصر لعودة العالقين بالسودان

وتابع أنَّ أفراد من القوات المسلحة المصرية تقوم بعمليات لوجيستية تتعلق بإيقاف السفينة الحربية، لافتا إلى أنَّه بمجرد وصول الرعايا والمصريين أشادوا وقدروا المجهودات التي قامت بها مصر لإجلاء الرعايا المصريين وغير المصريين من جمهورية السودان.