سانت كاترين أبرد مدينة في مصر اليوم.. درجة الحرارة تصل لـ8 مئوية

تتميز مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء بطقس مختلف عن باقي مدن محافظات مصر، حيث تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، فإن المدينة تعتبر الأكثر برودة خلال طقس اليوم الثلاثاء، بينما تعد 8 مدن أخرى الأكثر ارتفاعًا لدرجات الحرارة.

وتوقع الخبراء في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس الثلاثاء مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

سانت كاترين تسجل 8 درجات مئوية

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى فإن سانت كاترين هي المدينة الأكثر برودة في طقس الثلاثاء ودرجة الحرارة الصغرى تسجل 8 درجات مئوية والعظمى 23 درجة.

المدن والمحافظات الأكثر حرارة الثلاثاء

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء ستكون أعلى في عدد من المدن والمحافظات المصرية. وتتصدر قائمة المدن الأكثر حرارة شلاتين، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 32 درجة مئوية، تليها شرم الشيخ بدرجة حرارة عظمى متوقعة تبلغ 31 درجة مئوية. ومن المتوقع أيضًا أن تسجل الأقصر درجة حرارة عظمى تصل إلى 32 درجة مئوية، في حين تتوقع أسوان درجة حرارة عظمى تصل إلى 33 درجة مئوية.

وتأتي أبو سمبل بعد ذلك بدرجة حرارة عظمى متوقعة تبلغ 32 درجة مئوية، تليها قنا بدرجة حرارة عظمى متوقعة تصل إلى 32 درجة مئوية، والطور بدرجة حرارة عظمى متوقعة تصل إلى 31 درجة مئوية. وتشهد الوادي الجديد درجة حرارة عظمى متوقعة تصل إلى 31 درجة مئوية.

ويجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري خلال الفصل الصيفي، والبقاء متواصلين مع التوقعات الجوية الحالية لتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة.