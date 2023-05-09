من هو الشيخ محمد رفعت؟ اعرف أهم 10 معلومات عنه

من هو الشيخ محمد رفعت؟ سؤال تبادر إلى ذهن الكثيرين في ذكرى ميلاد ووفاة قارئ القرآن الملقب بقيثارة السماء الذي أطرب الأذان بتلاوته للقرآن الكريم وخشعت الأنفس بعد سماعه، وعشقت صوته الملايين، حيث جمع بين الخشوع وقوة التأثير، فاحتل قلوب الملايين حول العالم.

10 معلومات عن الشيخ محمد رفعت

وترصد الوطن في السطور القادمة 10 معلومات عن الشيخ محمد رفعت قارئ القرآن لتوضح من هو الشيخ محمد رفعت؟

1. ولد الشيخ محمد رفعت في 9 مايو عام 1882 في درب الأغوات بحي المغربلين بالقاهرة.

2. عانى الشيخ محمد رفعت من فقد بصره وهو في سن الثانية من عمره.

3. كان اسمه واسم أبيه وجده مركبا فهو الشيخ محمد رفعت ابن محمود رفعت ابن محمد رفعت.

4. التحق بالكُتّاب بمسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب فبدأ حفظ القرآن الكريم في سن الخامسة.

5. تعلم الشيخ محمد رفعت على يد شيخه الأول محمد حميدة وأكمل القرآن حفظا ومجموعة من الأحاديث النبوية.

6. توفى والده محمود رفعت وهو في التاسعة من عمره، وأصبح الطفل محمد رفعت عائل أسرته.

أُصيب بمرض في حنجرته

7. درس علم القراءات والتجويد لمدة عامين على يد الشيخ عبدالفتاح هنيدي صاحب أعلى سند في وقته ونال إجازته.

8. افتتح بث الإذاعة المصرية عام 1934، وذلك بعد أن استفتى شيخ الأزهر عن جواز إذاعة القرآن الكريم فأفتى له بجواز ذلك فافتتحها بآية من أول سورة الفتح.

9. أُصيب بمرض في حنجرته عام 1943م فتوقف عن التلاوة وأنفق كل ما يملك على مرضه، ورفض أي مساعدات في تكاليف العلاج وكان يقول إن قارئ القرآن لا يُهان.

10. توفى الشيخ محمد رفعت الحياة في مثل هذا اليوم 9 مايو عام 1950م.