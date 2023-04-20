علي جمعة لقناة الناس: الشيخ عوضين المغربي كان يقلد محمد رفعت في التلاوة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ عوضين المغربي كان يقلد الشيخ محمد رفعت لدرجة أنه يصعب التمييز بينهما خاصة عند تلاوته لسورة طه، إذ كان له ترتيل من بداية قراءة السورة حتى نهايتها كان صعب التفرقة بينهما، مشيرًا إلى أن البعض نصحه بالتقديم للإذاعة ونجح في الاختبارات.

دعوة «المغربي» لحضور احتفالية نجل الملك

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ كان هناك عيد ميلاد للأمير أحمد فؤاد نجل الملك فاروق، ودعوا الشيخ عوضين المغربي للمشاركة في الاحتفالية، فقامت مجلة المصور بالتقاط صور له أثناء تلاوته القرآن، ومرت الأيام حتى قامت الثورة.

جرد الإذاعة وإيقاف «المغربي»

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن بعد قيام الثورة قام أحد أفراد الحرس الجمهوري بجرد الإذاعة، لمعرفة كل من وقف مع العهد البائد، ومن ثم تم إيقاف إذاعة أم كلثوم لأنها غنت للملك، بينما تم إيقاف الشيخ عوضين؛ لظهور صورته في احتفالية يوم ميلاد أحمد نجل الملك فؤاد.