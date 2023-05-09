أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في الأسواق.. مستقرة

تواصل أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في الأسواق استقرارها، وتختلف الأسعار حسب المحافظة والمنطقة والتاجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، وقد شهدت الأسواق المصرية الفترة الماضية إقبالًا من جانب المواطنين على شراء الأسماك وذلك بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر المبارك، كما أنَّه في الوقت الراهن تشهد الأسواق وفرة في كل أنواع الأسماك، بحسب ما قاله أحمد حافظ عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

أسعار الأسماك في مصر

وأضاف «حافظ» أنَّ أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 70 و72 جنيهًا بالنسبة للسمك البلطي، فيما يتراوح سعر سمك الفلية ما بين 40 إلى 200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 إلى 120 جنيهًا والمكرونة السويسي ما بين 60 إلى 110 جنيهات، ويتراوح سعر الكابوريا ما بين 30 إلى 160 جنيهًا.

سعر سمك البوري

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أن سعر السبيط والكاليماري يتراوح اليوم ما بين 160 و280 جنيهًا والدنيس ما بين 100 و160 جنيهًا، كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 175 و275 جنيهًا، والبوري ما بين 70 و90 جنيهًا بينما يتراوح سعر السردين ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.