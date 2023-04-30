الأسماك تغزو أسواق شمال سيناء بعد افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل

وصل إلى أسواق مدينتي العريش والشيخ زويد أسماك الدنيس والبوري، أكثر الأنواع إقبالا من قبل الأهالي، وذلك بعد ساعات قليلة من افتتاح بحيرة البردويل بمدينة بئر العبد.

وقال محمد حجاب، صاحب محل أسماك بالعريش، لـ«الوطن»، إن أسماك الدنيس والبوري والذهبانة الطازجة وصلت الأسواق منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، قادمة من بحيرة البردويل بمدينة بئر العبد.

انخفاض سعر السمك 20 جنيها

وأضاف محمد أبو سلمة، أحد أكبر تجار الأسماك في العريش لـ«الوطن»، أن أسماك البحيرة تسيطر على السوق بعد افتتاحها، ما أدى هذا إلى انخفاض سعر البوري 20 جنيها، ليسجل 120 جنيها للكيلو بدلا من 140، وسعر كيلو الدنيس 90 جنيها بدلا من 120، والقاروص السوبر وصل 60 جنيها للحجم الكبير، و55 جنيها للمتوسط.

وقال وليد ذيب، أحد تجار السمك في الشيخ زويد لـ«الوطن»، أنه تم بالفعل استلام حصة السمك في سوق الثلاثاء بالمدينة، والتي تم بيعها في أقل من ساعتين، وذلك لسببين، أولهما أنها طازجة، كما أن السعر أقل من السعر المحدد بأكثر من 20 جنيها في الكيلو الواحد.

تصدير سمك البحيرة للمحافظات الأخرى

بدوره، قال سامي الهواري، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالمحافظة لـ«الوطن»، إنه سيتم تصدير سمك الدنيس والبوري إلى المحافظات الأخرى خلال أيام، وذلك بعد اكتفاء السوق المحلي، متوقعا أن يكون الإنتاج غزيرا هذا العام، علاوة على كمية البيع الكبيرة، وذلك بعد فتح المصايف بالمحافظة، ووصول الضيوف من المصطافين.

وأضاف، بأن بحيرة البردويل تتميز بأسماك ذات مذاق جيد، علاوة على تميز الأصناف التي يتم صيدها، سواء من نوعية الذهبانة والبوري، أو من نوعية القاروص والدنيس والجمبري، وجميعها أنواع مطلوبة في السوق المحلي.

وافتتح محافظ شمال سيناء، أمس، بحيرة البردويل، بعد توقف دام 4 أشهر، بسبب التوقف البيولوجي للبحيرة، وتم دخول قرابة 1228 مركب صيد على متنها قرابة 4000 صياد لبدء موسم جديد من صيد الأسماك هذا العام.