أسعار الذهب اليوم في مصر 9-5-2023.. عيار 21 يسجل 2540 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر 9-5-2023 هدوءً ملحوظًا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب أمس بنحو 50 جنيهًا في تراجع ظل القوة الشرائية الفترة الحالية مما يسهم في تراجع الأسعار حالياً، إذ يسجل عيار 21 اليوم 2540 جنيهًا، بحسب ما قالة عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

واستعرض «المغربي»، أسعار الذهب اليوم في مصر 9-5-2023 والتي جاءت كما يلي:

- جرام الذهب عيار 24 يسجل 2903 جنيهات للشراء فيما يبلغ سعر عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2177 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 2540 جنيهًا للشراء فيما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2661 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

- يسجل عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1693 جنيهًا للشراء كما يبلغ سعر عيار 12 اليوم 1451 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب الذي شهد الفترة الماضية إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين على شراءه يسجل اليوم 20320 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الاونصة 90279 جنيهًا.